TAYLOR SWIFT Raih 3 Kali Penghargaan Album of the Years, Samai Rekor 3 Musisi Ternama Dunia Ini

TRIBUN-MEDAN.COM - Artis mancanegara Taylor Swift kembali berhasil menuai kesukesan tahun ini.

Dia sukses memenangkan nominasi sebagai solo perempuan pertama yang memenangkan Album of the Year di ajang bergengsi Grammy Awards 2021 yang digelar di Los Angeles Convention Center, Amerika Serikat, Minggu 14 Maret 2021.

Dia menjadi penyanyi perempuan pertama yang berhasil meraih tiga kali kemenangan dalam kategori Album of the Year di ajang Grammy Awards.

Sebelumnya dia berhasil meraih Album of the years melalui Fearless tahun 2010 dan 2016.

Tak hanya Taylor Swift, musisi ternama Frank Sinatra, Paul Simon, dan Stevie Wonder juga pernah dinobatkan sebagai Album of the Years sebanyak tiga kali.

Menggunakan pakaian bermotif bunga, pelantun lagu Love Story ini mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah bekerjasama dengannya usai album Folklore dinobatkan sebagai pemenang pada kategori itu.

Taylor Swift (Instagram.com/taylorswift/)

"Ya Tuhan, saya ingin berterima kasih kepada semua kolaborator saya yang ada di atas panggung,Saya ingin berterima kasih kepada Justin Vernon, saya sangat senang bertemu dengan Anda suatu hari nanti."

"Saya ingin berterima kasih kepada Joe, kamu orang pertama yang saya mainkan musik setiap kali saya membuatnya, saya senang sekali membuat lagu bersamamu," kata Taylor Swift," dikutip Tribunnews.com, Senin (15/3/2021).

“Kemudian kepada James, Betty, Inez, dan kedua orang tuanya [Ryan Reynolds dan Blake Lively] dan kepada para penggemar, kalianlah yang membuat ini menjadi nyata."

"Terima kasih kepada Recording Academy, saya tak akan melupakan ini," tambah wanita 31 tahun ini.

