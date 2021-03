Tren Strap Mask Jadi Bisnis Menjanjikan, Pedagang Pusat Pasar Capai Omzet Rp 150 Juta per Bulan

Tribun-Medan.com, Medan - Strap mask atau tali masker kini menjadi tren kekinian menggunakan masker dalam waktu sebulan terakhir di kota Medan.

Amatan tribun-medan.com, Senin (15/3/2021) kini hampir setiap toko aksesoris di Pusat Pasar memajang Strap mask di bagian paling depan dengan aneka model dan harga yang bervariasi.

Ria, pedagang grosiran di Pusar Pasar lantai 2 ini menjual mengaku mengalami lonjakan omzet sejak menjual Strap mask dalam waktu sebulan terakhir.

"Satu hari bisa keluar barang 12 lusin. Kalau omzet per hari itu Rp 5 jutaan jadi kalau sebulan adalah sekitar Rp 150 juta untuk tali masker ini. Omzet toko jadi naik 30 persen dari hanya jual tali ini aja," ungkap Ria.

Strap mask yang Ria jual beragam jenis mulai model tali Rp 36 ribu per lusin, Model Tali Sepatu Rp 48 ribu per lusin, model batu Rp 60 ribu - Rp 190 ribu per lusin.

"Yang paling populer itu bling-bling model baru, jadi kesannya itu mewah jadi orang banyak yang suka. Kalau mau yang simpel bisa model tali," ujarnya.

Senada dengan Ria, Fitri juga turut merasakan lonjakan hingga 50 persen setelah menjual Strap mask sebulan terakhir.

"Kita udah menjual sebulan terakhir untuk aksesoris ini. Kalau peningkatan ada sampai 50 persen lah, dalam sehari itu bisa jual sampai lebih dari 10 lusinan bisa sampai Rp 50an juta untuk Strap masker ini aja," tutur Fitri.

Strap masker menjadi fashion style atau gaya hidup baru di masa pandemi Covid-19.