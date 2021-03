JAM Tayang Siaran Langsung Real Madrid Vs Atalanta, Kewaspadaan Zidane Tak Mau Sesumbar

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal siaran langsung Liga Champions di SCTV kembali berlangsung mulai malam ini yang kembali sajikan leg 2 16 besar.

Empat pertandingan leg 2 Liga Champions akan tersaji pekan ini dengan dua diantarnya tayang di stasiun TV SCTV.

Empat pertandingan tersebut yakni Real Madrid vs Atalanta (live SCTV), Man City vs Monchengladbach serta dan Chelsea vs Atletico Madrid (Live SCTV) Bayern Munchen vs Lazio.

Siaran Langsung Liga Champions antara Real Madrid vs Atalanta via Live Streaming TV Online SCTV ini mulai pukul 03.00 WIB.

Link Live Streaming Real Madrid vs Atalanta bisa diakses via Live Streaming SCTV dan Siaran Langsung SCTV.

Duel Real Madrid vs Atalanta di Liga Champions dapat diakses via Live Streaming TV Online SCTV

Pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane, mengingatkan timnya bahwa mereka belum lolos ke babak perempat final Liga Champions 2020-2021.

Real Madrid akan menjalani laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions dengan modal yang baik, yakni unggul agregat 1-0 saat menang di kandang Atalanta pada leg pertama.

Saat itu, gol kemenangan Real Madrid dalam laga yang dihelat di Stadion Atleti Azzurri d'Italia itu dicetak oleh Ferland Mendy (86').

Kini, pasukan Los Blancos, julukan Real Madrid, akan menjamu Atalanta di Stadion Alfredo Di Stefano, Rabu (17/3/2021) dini hari WIB.

