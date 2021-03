PRESENTER Ini Miliki Harta Kekayaan Lampaui Raffi Ahmad, Tapi Pilih Menikah Sederhana di Masjid

TRIBUN-MEDAN.com- Sosok presenter Ovi Dian digadang-gadang jauh lebih tajir melintir dibandingkan Raffi Ahmad dan Nikita Mirzani.

Sosoknya dikenal sebagai Crazy Rich Indonesia, siapa sangka Ovi Dian rupanya anak dari seorang penjual minyak tanah.

Presenter Ovi Dian Membeberkan Rumah Mewahnya (Istimewa)

Ovi Dian kini diketahui miliki pundi-pundi uang yang enggak main-main hingga bisa punya lapangan golf bahkan masjid pribadi.

Namun ia mengungkap bila orang tuanya harus berjuang dari bawah hingga akhirnya bisa sukses.

"Bapak gue itu dulu tahu enggak jualan apa? Jualan minyak tanah.

Terus dia sempat jadi montir, I remember that," kata Ovi Dian dikutip Kompas.com, Senin (12/10/2020).

Bagi Ovi Dian, ayahnya adalah seorang pekerja keras.

Pasalnya, memulai bisnisnya dari nol, dan sekarang mereka bisa menikmati hasilnya.

"He just work very hard, growing from there akhirnya jadi punya pom bensin," sambung Ovi.