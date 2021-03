SANG Adik Beberkan Biaya Seserahan yang Dikelurkan Atta Halilintar untuk Melamar Aurel Hermansyah

TRIBUN-MEDAN.com- Atta Halilintar memberikan beberapa seserana mewah untuk calon istrinya, Aurel Hermansyah.

Mulai dari seperangkat alat salat, make-up, kain songket Padang, tas punggung, dompet, dan jam tangan, hingga buah-buahan.

Hal itu terlihat dalam video yang diunggah di kanal YouTube Intens Investigasi, Senin (16/3/2021).

Terungkap harga seserahan mewah yang diberikan Atta pada Aurel Hermansyah saat acara lamaran.

Adik Atta, Thariq Halilintar membeberkan biaya yang dikeluarkan sang kakak untuk membeli barang-barang seserahan.

Thariq mengungkapkan bahwa seserahan yang ditata dalam enam belas kotak tersebut ditaksir sampai miliaran rupiah.

"Tadi banyak sih, aku lupa, ada 16 box," ucap Thariq Halilintar.

Saat disinggung harga total seserahan mencapai 1 miliar rupiah, Thariq membenarkannya.

"Can't say a thing, but ya mungkin, lebih kayaknya," terang Thariq.