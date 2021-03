JAM Tayang Siaran Chelsea Vs Atletico Live SCTV, Simeone Andalkan Suarez, Saatnya Putus Rekor Buruk

Luis Suarez ribut dengan bek Chelsea pada laga Liga Champions Atletico Madrid vs Chelsea

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan jadwal siaran langsung Liga Champions malam ini atau dini hari nanti yang menyajikan laga Chelsea vs Atletico Madrid.

Duel Chelsea vs Atletico merupakan laga leg kedua 16 besar Liga Champion yang akan dihelat di Stadion Stamford Bridge, Kamis (18/3/2021) dini hari WIB.

Laga ini disiarkan langsung SCTV mulai pukul 02.50 dan kick off jam 03.00 WIB. Selain bisa disaksikan di SCTV, duel CHelsea vs Atletico juga bisa disaksikan via live streaming TV Online Vidio.com.

Atletico Madrid akan melakoni misi hidup dan mati di markas Chelsea karena harus mengejar ketertinggalan 0-1 untuk lolos ke perempat final Liga Champions.

Atletico asuhan Diego Simeone wajib menang dengan mencetak minimal dua gol di Stadion Stamford Bridge untuk menyingkirkan Chelsea.

Atletico Madrid tentu sangat berharap dengan ketajaman Luis Suarez pada laga dini hari nanti.

Namun, Diego Simeone harus memiliki rencana cadangan karena statistik Luis Suarez di Liga Champions maupun ketika menghadapi Chelsea sangat buruk.

Pada musim ini, Luis Suarez tampil beringas di Liga Spanyol dengan koleksi 18 gol dari 24 pertandingan bersama Atletico Madrid.

Namun, ketajaman Suarez tidak nampak di Liga Champions. Dari lima pertandingan yang sudah dijalani bersama Atletico Madrid, Luis Suarez masih belum bisa mencetak gol.

Di luar itu, Luis Suarez tercatat sudah lima tahun lebih tidak pernah mencetak gol di kandang lawan pada ajang Liga Champions.