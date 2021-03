Kerupawanan Chelsea Islan kian Menguar dengan Bikini Putih dan Kacamata Frame Putih

TRIBUN-MEDAN.com - Selain pintar dan memiliki bakat akting, Chelsea Islan dikenal dengan artis yang tak jarang memikat banyak kaum adam dengan penampilannya.

Artis berusia 25 tahun ini, membuat para lelaki sulit untuk memalingkan pandangannya.

Salah satunya melalui unggahan foto terbaru di akun Instagram miliknya.

Dalam fotonya, Chelsea Islan tampak mengenakan bra berwarna putih dengan detail lipat di bagian tengahnya.

Penampilannya tersebut seketika dipuja-puji warga internet

Selain itu, ia tampak mengenakan kacamata berframe putih.

Sunnies hat lebar yang ia kenakan , membuat wajahnya terlindungi dari sinar matahari.

Fotonya tampak menarik juga karena background di belakang Chelsea merupakan rerumputan hijau yang menambah kesan sejuk.

Chelsea Islan kenakan bra berwarna putih mencuri perhatian netizen. (Instagram @chhelseaislan)

“When was this? Could you guess. #PreCovidDays,” tulis Chelsea dalam caption fotonya di Instagramnya Selasa (16/3/2021).

Postingan tersebut langsung dibanjiri komentar netizen.

@seph_qo Cantik bet dah Chelsea. Kayaknya cocok nih jadi pasangan ku