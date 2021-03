JADWAL Tayang Siaran Langsung Liga Europa Malam Ini AC Milan Vs Man United, Penentuan Setan Merah

Simon Kjaer menjadi antagonis untuk Manchester United pada laga leg pertama babak 16 besar Liga Europa 2020-2021 di Old Trafford, Jumat (12/3/2021).

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal siaran langsung Liga Europa babak 16 besar malam ini akan tersaji duel penentuan termasuk dua Setan Merah AC Milan vs Manchester United.

Pertempuran antara AC Milan kontra Manchester United akan menjadi salah satu duel yang paling banyak dinantikan mengingat nama besar kedua tim.

Duel yang mempertemukan AC Milan kontra Manchester United akan dilangsungkan di Stadion San Siro, Jumat (19/3/2021) dinihari WIB.

Laga ini disiarkan langsung SCTV mulai pukul 02.50 WIB dan kick off jam 03.00 WIB. Duel AC Milan vs Man United juga bisa disaksikan via live streaming VIdio.com.

Sementara itu, Arsenal yang berhasil mencuri kemenangan pada pertemuan pertama akan kembali berjuang melawan Olympiakos pada leg kedua di kandang sendiri.

Peluang Arsenal untuk melangkah ke babak berikutnya terbuka lebar mengingat mereka telah menggenggam agregat gol 1-3 melawan wakil asal Yunani tersebut.

AC Milan Wajib Manfaatkan Keunggulan Gol Tandang

Gol Simon Kjaer pada penghujung laga ke gawang Manchester United pada pertemuan pertama terasa menguntungkan bagi AC Milan.

AC Milan kini sebenarnya hanya perlu menahan imbang tanpa gol saat menjamu Manchester United di San Siro.

Hanya saja usaha AC Milan untuk bisa menahan imbang tim tamu dengan skor tanpa gol terasa sangat sulit.