SEDANG BERLANGSUNG Muenchen Vs Lazio, Tak Live SCTV, Akses Di Sini Nonton Live Streaming Gratis

TRIBUN-MEDAN.com - Sedang berlangsung saat ini live streaming duel Bayern Muenchen vs Lazio leg kedua babak 16 besar Liga Champions, Kamis (18/3/2021) dini hari.

Laga ini tak disiarkan SCTV lantaran menayangkan duel Chelsea vs Atletico Madrid.

Namun duel Muenchen vs Lazio bisa disaksikan via live streaming gratis dari HP anda. Untuk link live streaming Muenchen vs Lazio bisa diakses di bagian akhir artikel.

Duel Bayern Muenchen melawan Lazio dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2020-2021 berpotensi melahirkan sebuah rekor baru.

Bayern Muenchen akan berhadapan lagi dengan Lazio dalam leg kedua yang berlangsung pada Rabu (17/3/2021) waktu setempat atau Kamis pukul 03.00 WIB.

Duel tersebut akan dimainkan di kandang Bayern Muenchen, Stadion Allianz Arena.

Pada leg pertama yang dimainkan di kandang Lazio, Stadion Olimpico, Bayern Muenchen berhasil menang 4-1.

Gol Robert Lewandowski (9'), Jamal Musiala (24'), Leroy Sane (42') serta tambahan dari Francesco Acerbi yang membuat gol bunuh diri (47') hanya dibalas sekali oleh Lazio lewat aksi Joaquin Correa (49').

Unggul 4-1 pada pertemuan pertama membuat Bayern Muenchen seakan telah menginjakkan satu kakinya di fase berikutnya.

Pasalnya, dengan unggul sejauh itu dalam agregat, Bayern Muenchen tidak perlu susah payah dalam leg kedua.