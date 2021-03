TERKUAK Busana Mewah Atta Halilintar di Momen Siraman dan Pengajian yang Digelar Jumat Besok

TRIBUN-MEDAN.com - Terungkap busana Atta Halilintar di acara siraman dan pengajian, tunangan Aurel pakai baju mewah dengan rajutan benang emas.

Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah kini resmi bertunangan.

Seperti diketahui, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah menggelar acara lamaran pada Sabtu 13 Maret 2021 lalu.

Setelah lamaran, keduanya dikabarkan akan segera menggelar acara siraman dan pengajian.

Menurut rangkaian acara yang beredar di media sosial, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah akan menggelar prosesi siraman besok Jumat 19 Maret 2021.

Sementara itu, pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah rencananya akan digelar 3 April 2021 mendatang.

Belum lama ini desainer Rakesh Bhagwandas membeberkan busana yang akan dikenakan Atta Halilintar di acara pengajian dan siraman nanti.

Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar lamaran (Instagram/attahalilintar)

Rupanya Atta Halilintar menginginkan baju dengan konsep mewah namun tetap simpel.

Hal itu diungkapkan Rakesh Bhagwandas di video yang diunggah di kanal YouTube HITZ INFOTAINMENT, Kamis (18/3/2021).

"Atta ngasih info 'untuk pengajian dan siraman aku, aku pengen something luxurious tapi simpel', stand out dengan value yang tinggi," kata Rakesh.

Tak sampai di situ saja, ternyata ada sesuatu yang istimewa pada busana yang akan dikenakan Atta tersebut.