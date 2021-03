LIVE RCTI Everton Vs Manchester City Malam Ini, Prediksi Susunan Pemain, Aguero Siap Diturunkan

Hasil Liga Inggris Everton Vs Manchester City berakhir dengan kemenangan The Citizens dengan skor 1-3. Man City pun kokoh di puncak klasemen

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung Piala FA antara Everton vs Manchester City malam ini, Sabtu (20/3/2021) malam waktu setempat atau Minggu dini hari.

Siaran Langsung FA Cup antara Everton vs Manchester City dimulai pukul 00.00 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan di RCTI.

Duel Everton vs Manchester City di FA Cup juga dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan via RCTI + yang tersedia di akhir artikel ini.

City baru saja memastikan kelolosan dari babak 16 besar Liga Champions. City memastikannya dengan kemenangan kandang 2-0 atas Borussia Monchengladbach melalui gol-gol Kevin De Bruyne dan Ilkay Gundogan.

Pasukan Josep Guardiola lolos dengan agregat empat gol tanpa balas.

City tercatat selalu menang dalam tiga laga terakhirnya.

Sebelum menumbangkan Monchengladbach, City terlebih dahulu menghajar Southampton 5-2 dan Fulham 3-0 di liga.

Performa City kontras dengan Everton, yang selalu kalah dalam dua laga terakhirnya.

Dalam dua laga di Premier League itu, pasukan Carlo Ancelotti berturut-turut ditekuk tuan rumah Chelsea 0-2 dan dipermalukan sang tamu Burnley 1-2.

City sudah mengalahkan Everton di Goodison Park musim ini, yakni dengan skor 3-1 ketika mereka bertemu di Premier League pada pekan ke-16.