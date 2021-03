JADWAL Tayang Liga Italia Juventus Vs Benevento Malam Ini, Prediksi Bianconeri Bisa Tergelincir

TRIBUN-MEDAN.com - Duel beda kelas Liga Italia pekan ke-28 malam ini antara Juventus vs Benevento akan terhampar di Stadion Allianz, Minggu (21/3/2021) pukul 21.00 WIB.

Jadwal tayang Juventus vs Benevento tak live di RCTI.

Siaran Langsung Liga Italia antara Juventus vs Benevento dimulai pukul 21.00 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan tak di RCTI +.

Link Live Streaming Juventus vs Benevento bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan bukan via Live Streaming RCTI +.

Juventus wajib mewaspadai sepak terjang Benevento dalam lanjutan pertandingan Liga Italia giornata 28.

Filippo Inzaghi, mantan pemain AC Milan yang kini menjadi juru taktik Benevento optimis bahwa timnya bisa menyulitkan langkah Cristiano Ronaldo cs meraup tiga poin.

Juventus tengah dalam misi untuk kejar target dalam perburuan gelar Liga Italia musim ini.

Setelah dipastikan tersingkir dari ajang Liga Champions, trofi Scudetto menjadi harga mati bagi klub asuhan Andrea Pirlo itu.

Terlebih lagi, posisi Cristiano Ronaldo dkk tertinggal jauh dalam perburuan gelar Serie A.

Juventus kini berada di tangga ketiga klasemen lewat koleksi 55 pooin.