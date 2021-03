Mantan Suami Cynthia Bella Menikah Lagi, Persunting Janda Muda Beranak Satu, Cantiknya Bukan Main

TRIBUN-MEDAN.COM - KABAR Terbaru datang dari Engku Emran, mantan suami dari Cynthia Bella yang dikabarkan sudah melepas duda.

Pria asal Malaysia ini dikabarkan menikahi janda anak satu yakni Noor Nabila.

Pernikahan Engku Emran berlangsung di masjid At Taqwa, Taman Tun Dr Ismail, Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat (19/3/2021).

"Terima kasih yang tidak terhingga untuk doa yang dititipkan buat saya dan suami, Engku Emran, atas berlangsungnya majlis pernikahan kami pagi tadi," tulis Noor Nabila di akun Instragramnya, Jumat (19/3/2021).

"Semoga kami dapat melengkapi hidup masing-masing, saling membahagiakan antara satu sama lain dan semoga Allah SWT sentiasa memberkati perkahwinan ini dan melanjutkan rasa cinta kami hingga ke jannah, insyaAllah," sambungnya.

Noor Nabila panjatkan doa untuk pernikahannya dengan Engku Emran

Satu hari menjadi suami Noor Nabila, Engku Emran berharap rumah tangganya dapat terus bersama sampai maut memisahkan.

"Day 1 : May we cross the finishing line together in Jannah my love," tulis Engku Emran dalam keterangan fotonya.

