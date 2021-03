Catherine Wilson Ngaku Apes Diamankan Polisi, Baru Nyoba Pas Pandemi, Video Keket Pernah Viral

T R IBUN-MEDAN.com- Catherine Wilson mengaku sedang apes saat diamankan oleh pihak kepolisian terkait kasus narkoba.

Keket sapaan akrabnya mengaku baru pertama kali itu mengonsumsi narkotika jenis sabu.

"Baru (nyoba) make banget itu pas pandemi, ketangkep, apa itu" ujar Catherine Wilson di channel YouTube Ussy Andhika Official dikutip Tribunnews.com, Minggu (21/3/2021).

Meski begith Keket mengaku bersyukur karena dengan diamankan dirinya diselamatkan oleh Tuhan dari barang haram tersebut.

Catherine Wilson

"Apes tapi ya bagusnya Tuhan menyelamatkanku di awal," ujar Catherine Wilson.

Keket mengakui 7 bulan di dalam tahanan sangatlah lama, ia seolah sudah melalui jutaan tahun di dalam Rutan Cilodong saat itu.

"Kemarin sempet 7 bulan (dipenjara), stres banget lah, rasanya kaya berjuta-juta tahun, lama banget," tutur Keket.

"Awalnya itu nggak terima banget, bertanya-tanya why why why," ungkapnya.

Catherine Wilson atau Keket

Setelah keluar dari Rutan Cilodong, Depok, Jawa Barat, pada Sabtu (13/2/2021), baru-baru ini Catherine Wilson tampak menjadi bintang tamu di acara Rumpi No Secret.