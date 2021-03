FANTASTIS, Penghasilan Sang Suami Kini Rp 150 Miliar, Dulu Saldo ATM Ayu Dewi Pernah Cuma Rp 4 Ribu

TRIBUN-MEDAN.COM - Ayu Dewi dikenal sebagai selebriti Tanah Air yang kerap wara-wiri di layar kaca.

Siapa yang tak kenal dengan sosok cantik Ayu Dewi?

Kini menjadi salah satu artis terkenal dan naik daun.

Ya, Hingga saat ini pun Ayu Dewi masih sering mengisi acara di berbagai stasiun televisi.

Selain itu Ayu Dewi juga diminta untuk mempromosikan suatu produk, baik menjadi bintang iklan ataupun endorse.

Di sisi lain, Ayu Dewi berstatus sebagai istri dari pengusaha kaya bernama Regi Datau.

Melansir Nakita.ID, Regi Datau merupakan seorang pria yang sangat cerdas.

Ia merupakan lulusan Washington State University.

Baby Shower Ayu Dewi (Instagram @mrsayudewi)

Regi Datau mengawali karier di dunia usaha sebagai seorang Management Trainee di The Westin Resort Nusa Dua Bali.

Lalu, kariernya menanjak dari Assistant to Presiden Director hingga sekarang menjabat Director of Stratergy and Development di Gobel Group Holding Company.