The Obonk Steaks Resmi Buka Cabang Kedua di Kota Medan, Tawarkan Steak Bakar Citarasa Lokal

Momen pemotongan pita dalam peresmian The Obonk Steaks Medan, Jalan T. Amir Hamzah No.17-49, Sei Agul, Kec. Medan Barat, Medan, Senin (22/3/2021).

TRIBUN-MEDAN.com - Hadir sejak tahun 1997 di Yogyakarta, The Obonk Steaks resmi menjadi cabang kedua di kota Medan yang terletak di Jalan T. Amir Hamzah No.17-49, Sei Agul, Kec. Medan Barat, Medan.

Dalam opening yang digelar hari ini, Senin (22/3/2021), The Obonk Steaks mengundang puluhan anak Yatim dari Panti Asuhan Ade Irma Suryani untuk berdoa bersama dan merayakan dengan protokol kesehatan.

"Hari ini kita peresmian The Obonk Steaks yang pertama kali hadir di Jogja pada tahun 1997. Tadi kita ada seremonial sederhana bersama anak-anak dan acara pemotongan pita," ungkap Marketing Manager Pusat, Darwoto.

Acara tersebut diawali dengan lantunan ayat suci Alquran kemudian kata sambutan dan acara pemotongan pita serta diakhiri dengan makan bersama dengan menu khas The Obonk Steaks.

Tampak anak-anak panti begitu senang dalam mengikuti rangkaian acara, terlebih saat mencicipi menu khas dari The Obonk Steaks.

Dibukanya The Obonk Steaks ini menjadi warna baru dalam dunia perkulineran di kota Medan. Menjadi kuliner legenda di Yogyakarta, kini masyarakat kota Medan juga dapat menikmati menu khas The Obonk Steaks yaitu The Ribs.

"The Obonk Steaks ini kuliner legenda sejak tahun 1997 di Yogyakarta dengan menu favoritnya itu The Ribs. Kita hadir dengan tampilan tempat yang berbeda. Dulu kita dengan tempat yang tidak lebar seperti warung namun kali ini kita kemas dengan gaya kekinian dengan ada mural dan ruang ber-AC yang menambah kenyamanan," ujarnya.

Selain itu, The Obonk Steaks juga memastikan menu yang ditawarkan memiliki ciri khas istimewa dengan cita rasa lokal yang memanjakan lidah Pengunjung dengan harga yang terjangkau.

"Kita menjual dengan didominasi daging lokal dengan harga mulai Rp 60 ribu. Harapannya kami ingin masyarakat luas nanti masih bisa tetap menikmati dengan harga yang terjangkau dengan semua orang bisa merasakan steak dengan kualitas premium," tutur Darwoto.

Acara berlangsung hikmat dengan anak-anak tampak lahap menyantap menu The Obonk Steaks. Mereka mengatakan bahwa ini kali pertama makan steak dan mendapatkan rasa pertama kali yang memanjakan lidah.

"Ini pertama kali makan steak. Rasanya enak terus banyak juga. Senang bisa makan ini sama kawan-kawan, Semoga The Obonk Steaks bisa sukses terus dan semoga kami bisa makan kayak gini lagi," tutur seorang anak yang turut hadir beramai-ramai bersama pengelola panti dengan menggunakan bus.

