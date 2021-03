Ragam Motor Honda Tampil di Virtual Expo, Seru seperti Berada pada Pameran Langsung

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Pandemi yang belum kunjung usai tidak menyurutkan semangat PT Indako Trading Coy selaku main dealer Honda di Sumut untuk terus berupaya menghadirkan program inovatif yang memberikan kemudahan para pecintanya mewujudkan mimpi.

Hal tersebut dibuktikan dengan kehadiran program bertajuk “ Honda Sumut Virtual Expo” yang membantu masyarakat yang ingin memiliki motor Honda dengan mudah, cepat, dan aman.

Caranya sangat mudah, cukup mengakses www.hondasumut-expo.com, maka para pecinta motor Honda akan diajak untuk dapat melihat dan memilih motor idamannya, serta merasakan keseruan layaknya berada pada pameran Honda. Bahkan, para pengunjung website juga dapat berkomunikasi secara langsung dengan sales Honda melalui WhatsApp yang tersedia.

Baca juga: Hadir di Sun Plaza, Honda City Hatchback Diserbu Pengunjung, Padaha Belum Rilis Harga

Website tersebut juga menampilkan beragam produk dan varian motor Honda yang terlihat keren dengan tampilan pada tiap both-nya, sebut saja Stage Corner, Sport Corner yang terdiri dari All New Honda CBR150R, Honda CBR250RR dan Honda CRF150L, Matic Corner yang menampilkan Honda ADV150, All New Honda Scoopy, dan All New Honda PCX 160.

Selain itu juga ada , Cub Corner bersama Honda GTR150, Honda Supra X dan Honda Revo X yang dilengkapi informasi program dan promo menarik secara digital, serta Information Corner yang menyajikan Honda genuine part, acessories dan apparel motor Honda.

Dalam pameran Honda Sumut Virtual Expo ini, pengunjung juga dapat melakukan pembelian motor kesayangannya dengan beberapa penawaran spesial diberikan, sebut saja diskon hemat hingga dua juta rupiah hingga potongan tenor sampai 3 bulan.

Selain itu, Honda juga akan memanjakan dengan hadiah jaket eksklusif untuk 100 orang pembeli pertama di Honda Sumut Virtual Expo, dan T-Shirt keren untuk 5 orang beruntung yang log out per harinya.

Gunarko Hartoyo, Corporate Communication and Sales Manager PT Indako Trading Coy mengugkapkan, pihaknya mencoba memahami kebutuhan masyarakat di tengah pandemi, dimana pembatasan sosial sering menjadi kendala untuk dapat beraktivitas di luar rumah.

Karenanya, sebagai bentuk komitmen memberikan layanan terbaik, maka Honda berupaya menghadirkan inovasi program yang dapat memberikan kemudahan bagi mereka yang ingin memiliki motor impian dengan hanya memanfaatkan media online.

"Dengan semangat Satu Hati, Honda menghadirkan program istimewa yang dapat menjadi jawaban bagi para pecinta roda dua yang ingin miliki motor Honda, namun enggan pergi ke dealer terdekat. Langsung saja kunjungi website-nya, dan rasakan pengalaman seperti berada pada pameran motor Honda sungguhan, dan dapatkan beragam promo menariknya yang menggoda,“ ujar Gunarko Hartoyo.