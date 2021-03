Aldi Taher Siap Rilis Lagu Nissa Sabyan I Love You So Much, Pamer di Medsos

instagram via tribunjateng

T R IBUN-MEDAN.com - Lagi-lagi aktor Aldi Taher menghebohkan dunia maya karena tingkah lakunya yang unik.

Saat ini mengaku akan merilis lagu berjudul Nissa Sabyan I Love You So Much dengan versi melow.

Kabar tersebut disampaikan Aldi Taher melalui akun Instagram miliknya @alditaher.official.

Tak tanggung-tanggung Aldi menyematkan akun Instagram Raffi Ahmad dan Nagiga Slavina serta Deddy Corbuzier.

"Just info bro @raffinagita1717 bang bro @mastercorbuzier Insyaallah akan segera rilis lagu terbaru saya dengan judul Nisa Sabian (Nissa Sabyan) I Love You So Much versi melow," ungkap Aldi Taher, Rabu (24/3/2021).

Menurut mantan suami Dewi Perssik itu, lagu tersebut sedang dilakukan proses pembuatan.

"Lagu sedang dimasak di dapur," lanjut Aldi.

Aldi Taher menyebut lagu Nissa Sabyan I Love You So Much bakal segera dirilis.

Dia meminta netizen menunggu jadwal perilisan lagu yang diciptakan untuk memberi dukungannya kepada Nissa Sabyan, yang jadi perbincangan belakangan ini.

"Tunggu tanggal mainnya," tulis Aldi Taher.

