Bincang Seru Bareng Band Feast di Joox, Local Heroes Roadshow X Feast

TRIBUNNEWS.com, MEDAN – Resmi diluncurkan di Indonesia pada Oktober 2015 silam, Joox merupakan layanan music streaming atau dapat disebut dengan social entertainment platform yang diluncurkan oleh Tencent, Tingkok. Joox

Sejak hadir dan mengudara di Indonesia, Joox memiliki komitmen untuk selalu mendukung perkembangan industri musik Tanah Air dan berupaya memenuhi kebutuhan konsumsi musik para pendengarnya.

Tidak hanya menghadirkan konten musik, Joox juga menghadirkan 36 program orisinal, seperti Music Awards, Joox Live Now, Kanal Komunal, Joox Covers, Joox Exclusive, Dangdut Original, Sound Room, K-Pop Idol Station, Girls Girls, Parade Joox 5, Live Session: International Express, I-Land, #JooxDiRumahAja, Acoustic Session,

Selain itu, ada juga Mcountdown, Soundstream, Joox Kpop, Extra Joox, Jooc Chart, Joox Life, Joox Live Chat, Joox Hush, Joox Kstar Vol 2, YO! MTV Raps, Produce X 101, Birthday Boy, Most Watched, International, Local, Korea, RnB, Pop, Rock, Dangdur dan The Making of Darwin.

Begitu pula dalam menghadirkan fitur komentar pada setiap lagu, baik pengguna maupun musisi. Sehingga dapat berinteraksi dan memberikan umpan balik (feedback) pendengar secara langsung.

Program dan konten seru lainnya juga dihadirkan dengan meluncurkan fitur terbaru radio dan berkolaborasi dengan stasiun radio ternama di Indonesia, seperti Hot FM Jakarta, Prambors Radio, Raka FM Bandung, DB Radio Cirebon, Medan FM dan masih banyak lagi.

Melalui acara Joox Local Heroes Roadshow X Feast yang dilaksanakan secara virtual, Joox menghadirkan grup musik Feast yang diwakilkan oleh Adnan S.P dan F. Fikriawan W, dan perwakilan dari Kota Medan dihadiri satu di antaranya Tribun Medan.



PR Practitioner of Joox, Eveline Isnaini mengatakan walaupun dalam keadaan Pandemi Covid-19, Joox harus tetap menghadirkan musik dan hiburan bagi masyarakat begitu pun harus tetap mendukung musisi lokal tetap eksis. Sehingga hal itu menjadi motivasi bagi Joox, untuk menjalankan dan mengadakan sebuah kampanye yaitu rumah jagoan lokal atau JOOX Local Heroes Roadshow.

Adapun kampanye rumah jagoan lokal bekerja sama dengan musisi jagoan di beberapa daerah. Sehingga mampu lebih dikenal oleh pendengar di luar daerah masing-masing dari musisi. Musisi jagoan yang dihadirkan dari kota Jakarta yaitu grup musik Feast pada Kamis, (25 /3/2021).

“Harapan ke depannya kampanye ini bisa menjadi alat project kami, kami harap akan banyak musisi-musisi lain dan lokal yang termotivasi untuk terus berkarya,” ujar Eveline Isnaini.

Saat diwawancarai oleh host yang dipandu oleh A.Agung Ayu Kartika D.H, F Fikriawan W atau sering dipanggil Awan, menceritakan suka duka dalam dunia musik.

Bahwa di industri musik lebih banyak suka daripada duka, karena pada dasarnya grup musik Feast menggemari musik, maka saat menjalani lika liku perjalanan musik dilakukan dengan sepenuh hati dan mengikutin kata hati seperti campaign Joox #IkutiKataHati.

Feast mengaku sangat terbantu oleh kehadiran Joox, karena secara offline feast tersebar namun tetap memperkuat melalui digital dengan mempromosikan konten di sosial media dan diarahkan untuk joox.(cr9)