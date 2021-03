JADWAL Liga Italia Pekan ke-29, Antonio Conte Bikin Inter Milan Jadi Juventus-nya Serie A

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Italia Pekan ke-29 via Live Streaming RCTI dan Live Streaming Bein Sports 2 mulai Sabtu (3/4/2021), ada AC Milan vs Sampdoria dan Torino vs Juventus.

Dan pada Minggu (4/3/2021) ada Bologna vs Inter Milan di lanjutan Liga Italia Serie A via Live Streaming TV Online RCTI dan Bein Sports 2.

Live Streaming RCTI dan Live Streaming Bein Sports 2 kembali menayangkan sejumlah laga di Jadwal Liga Italia Serie A. Termasuk laga AC Milan vs Sampdoria dan Torino vs Juventus serta Bologna vs Inter Milan.

Antonio Conte sukses membuat Inter Milan menjadi Juventus-nya Liga Italia musim 2020-2021, tetapi malah badut di Eropa.

Inter Milan merekrut mantan pelatih Juventus, Antonio Conte, untuk menjadi juru taktik pada awal musim lalu.

Penunjukkan Conte menjadi pelatih diharapkan mampu membuat Inter Milan kembali berjaya di pentas Liga Italia.

Hasilnya pun langsung terlihat secara instan pada musim perdana Conte melatih Inter Milan.

Pelatih asal Italia itu membuat Inter Milan finis di posisi kedua klasemen Serie A musim 2019-2020.

Saat itu, Nerazzurri finis di bawah Juventus dan hanya terpaut satu poin dengan koleksi 82 poin dari 38 laga.

Sementara itu, Juventus mengoleksi 83 poin dari 28 laga dan berhak menjadi kampiun Serie A 2019-2020.