PREDIKSI Swedia Vs Georgia, Jelang Debut Ibrahimovic, Kenang Gol Salto Mustahilnya, Live Mola TV

TRIBUN-MEDAN.com - Prediksi Susunan Pemain Swedia vs Georgia di Kualifikasi Piala Dunia 2022, Jumat (26/3/2021) live Streaming Mola TV.

Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia 2022 antara Swedia vs Georgia via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan bukan via Net TV pukul 02.45 WIB.

Zlatan Ibrahimovic menyambut 'debut kedua' bersama timnas Swedia dini hari nanti.

Bomber raksasa AC Milan berusia 39 tahun ini melakukan comeback ke timnas setelah pensiun pasca-Euro 2016.

Zlatan dipanggil kembali oleh negaranya dan diperkirakan siap tampil di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2022.

Kamis (25/3/2021) atau Jumat dini hari WIB, timnas Swedia menjamu Georgia di Friends Arena, Solna.

Zlatan dikabarkan siap tampil setelah menjalani sesi latihan pralaga bersama rekan-rekan setimnya.

Sebelum memutuskan pensiun dari kancah internasional hampir satu lustrum, Ibrahimovic menjalani 116 penampilan dan mengukir 62 gol untuk negaranya.

Jumlah gol tersebut menjadikannya top scorer sepanjang masa bagi Swedia.

Salah satu gol paling dikenang terbalut dalam aksinya menghancurkan timnas Inggris sendirian pada duel uji coba di Stockholm, 14 November 2012.