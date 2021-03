Gelar Pameran Pernikahan, Four Points By Sheraton Medan Sediakan Grand Prize Menginap di Bali

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Four Points By Sheraton Medan menyelenggarakan In-House Wedding Expo 2021 dengan tema Sakral di The Onyx Lounge Four Points By Sheraton Medan Jalan Gatot Subroto nomor 395. Pameran pernikahan ini akan diselenggarakan mulai dari 26 hingga 28 Maret 2021.

Dalam pameran pernikahan ini, Four Points By Sheraton Medan bekerja sama dengan vendor terbaik dan berpengalaman di Kota Medan. Calon pengantin juga bisa mendapatkan berbagai keuntungan dan berkesempatan mendapatkan grand prize berhadiah menginap di The Westin Resort and Spa Ubud Bali.



Sales Manager Four Points By Sheraton Medan Gustine mengatakan untuk internasional wedding pihaknya memberikan paket Rp 87 juta untuk 500 pax. Paket ini sudah termasuk catering, venue, soundsystem lighting, dan sebagainya.

"Benefit yang kita berikan juga beragam, salah satunya menginap di kamar suite. Kita berikan pondokan stall juga dan ada lucky deep berupa room voucher, food and beverage voucher, ataupun gym voucher. Selain itu kita juga memberikan grand prize berhadiah menginap di The Westin Resort and Spa Ubud Bali," katanya dalam press conference In-House Wedding Expo 2021, Jumat (26/3/2021).

Sementara untuk chinese wedding, pihaknya menawarkan harga yang bersaing dengan berbagai keuntungan. Untuk oriental wedding ini, pihaknya juga memberikan kamar grand suite, free table, dan snack untuk tamu.

"Saat ini untuk chinese wedding, kita menawarkan konsep yang intimate. Kalau dulu chinese wedding bisa 50 meja dalam satu ballroom, sekarang untuk 10 meja saja sudah bisa digelar di ballroom kita," kata Sales Executive Four Points By Sheraton Medan Christine.

Ia mengatakan pameran pernikahan ini merupakan kesempatan yang menarik bagi calon pengantin. Pameran ini terbuka untuk umum mulai jam 11.00 WIB sampai 18.00 WIB.

"Untuk mengikuti acara ini cukup datang saja dan gratis. Untuk konsultasi kebutuhan wedding semua kita siapkan. Kita juga menawarkan paket bundling untuk berbagai vendor mulai dari dekorasi, baju, make up artist hingga sinematik," pungkasnya.

(sep/tribun-medan.com)