INILAH Sosok Wanita yang Digandeng Kaesang Pangarep, Mereka Seperti Perangko di Acara Persis Solo

TRIBUN-MEDAN.COM - Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep belakangan ini menjadi perbincangan karena kisah cintanya dengan wanita Singapura berakhir.

Setelah itu, ia dikabarkan menggandeng wanita lain bernama Nadya Arifta.

Bahkan, baru-baru ini menjadi perbincangan setelah membeli klub sepak bola Persis Solo. Ia menjadi pemilik klub bola asal Solo.

Baca juga: Batal Gelar Pernikahan di Masjid Istiqlal, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Pilih Hotel Mewah

Baca juga: Pengakuan Raffi Ahmad, Sudah Taubat, Siap Sewaktu-waktu Ponselnya Diperiksa Nagita Slavina

Baca juga: Paula Verhoeven Syok Lihat Harga Baju Anak Perempuan, Istri Baim: Sama Kayak Harga Kemeja Aku

Kaesang Pangarep dan logo Persis Solo (Ist)

Tidak hanya itu, ia juga kepergok banyak orang menggandeng wanita cantik bernama Michelle Kuhnle.

Bukan sosok sembarangan, ternyata Michelle Kuhnle adalah mantan kontestan Indonesian Idol 2020.

Hal ini terlihat dari akun Instagram @michellekuhnleofficial pada Minggu (21/3/2021).

Dalam fotonya, Michelle Kuhnle dan Kaesang Pangarep sama-sama mengenakan jersey Persis Solo.

"With the amazing and talented Mas @kaesangp," tulis akun Instagram @michellekuhnleofficial sebagai keterangan.

Michelle Kuhnle dan Kaesang Pangarep