Kim Kardashian Dokumentasikan Perceraiannya 9 Bulan Terakhir di Reality Show, Uangnya Fantastis

Pernikahan Kim Kardashian dan Kanye West berakhir setelah enam tahun (ABACA / PA Images via Mirror.co.uk)

ABACA / PA Images via Mirror.co.uk

TRIBUN-MEDAN.com - Bukan Kim Kardashian bila tak melakoni sesuatu yang fenomenal, bahkan di tengah kandasnya rumah tangganya dengan rapper tersohor Kanye West.

Betapa tidak, bintang film drama Keeping Up With the Kardashian ini disebut dapat mendulang fulus lewat dokomentasi film perceraiannya dengan Kanye West.

Tak tanggung-tanggung, dokumentasi perceraian itu bakal dibuat dalam dua seri reality show.

Sejauh ini, penyabet penghargaan Teen Choice Awards ini sudah melakoni seri terakhir film drama keluarga tersohor, Keeping Up With the Kardashian di jaringan TV E!.

Dan syuting untuk seri tersebut dilakukan pada Januari lalu. Kala itu adalah kasus kepastian perceraiannya dengan Kanye mengemuka di ruang publik sebagaimana dilansir dari Mirror.co.uk (26/03/2020).

Sedangkan serial dokumentasi perjalanan perceraian bakal tayang bulan April.

Disebutkan laiknya dokumentasi, nantinya kamera akan mengikuti Kim Kardashian dalam sembilan bulan terakhir pernikahannya dengan Kanye West.

Kanye jelas bukan sebagai salah satu bintang utamanya - "sangat tidak mungkin" untuk tampil dalam adegan yang akan datang.

Akhir tahun ini, setelah keluarga Kardashian mengakhiri hubungan lama mereka dengan jaringan E !, saudara perempuan dan ibu kandung Kris akan pindah ke saluran Hulu Disney, di mana serial baru mereka akan tayang pada akhir tahun ini.

Rincian program apa yang termasuk dalam kesepakatan keluarga 70 juta poundsterling belum dikonfirmasi, tetapi saat mengumumkan kemitraan baru, ketua Walt Disney TV Dana Walden mencatat daya tarik serial reality tanpa naskah.