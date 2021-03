UPDATE Jadwal Liga Italia Pekan Ke-29, AC Milan vs Sampdoria, Torino Vs Juventus Live RCTI

(Jadwal Liga Italia Pekan ke-29) Reaksi Cristiano Ronaldo usai gagal memanfaatkan salah satu peluang pada laga pekan ke-22 Liga Italia 2020-2021, Napoli vs Juventus di Stadion Diego Armando Maradona, 13 Februari 2021.

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal siaran pertandingan Liga Italia Serie A pekan ke-29 akan menyuguhkan sejumlah laga menarik seperti AC Milan vs Sampdoria hingga Derby Torino vs Juventus dan Bologna vs Inter Milan.

Jadwal Liga Italia pekan ke-29 adalah dimulai pada Sabtu (3/4/2021) mendatang, lantaran saat ini tengah jeda internasional.

Belum ada konfirmasi laga Liga Italia maka yang tayang lewat saluran TV dan Live Streaming RCTI nantinya.

Pada pekan ke 29 Liga Italia, pemuncak Klasemen Serie A Italia Inter Milan dan sang runner-up AC Milan mendapatkan lawan dari papan tengah klasemen.

Sementara Juventus sang juara bertahan mendapatkan lawan pekan ke 29 Liga Italia dengan calon lawan dari papan bawah klasemen Liga Italia yakni rival sekota Torino.

Jadwal Liga Italia pekan 29 dibuka laga AC Milan vs Sampdoria Sabtu (3/4/2021) di Stadion San Siro.

Menariknya laga ini digelar pada waktu yang tak biasa bagi penonton Indonesia, yakni pada pukul 17.30 WIB.

AC Milan hingga pekan ke 28 Liga Italia masih berada diposisi dua klasemen dengan 59 poin dari 28 pertandingan.

Tim tamu berada diposisi 10 klasemen dengan 35 poin dari 28 pertandingan. Tim ini sudah merasakan 10 kemenangan, lima seri dan 13 kalah.

Pada laga terakhirnya, AC Milan menang tipis atas Fiorentina dengan skor 3-2.