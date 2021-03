JADWAL Siaran Bola Malam Ini Serbia Vs Portugal, Live Mola TV, Ronaldo Cuma Bisa Jebol Sekali

(Jadwal SIaran Bola Malam ini Serbia vs Portugal) Para pemain Portugal merayakan gol Bernardo Silva ke gawang Swedia pada laga UEFA Nations League di Stadion Jose Alvalade, Rabu (14/10/2020) atau Kamis dini hari WIB.

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal siaran bola malam ini akan disuguhkan pertandingan laga internasional ajang Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa.

Timnas Portugal menjalani laga kedua di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa dengan bertamu ke markas timnas Serbia.

Duel di Stadion Rajko Mitic alias Marakana itu berlangsung pada Sabtu (27/3/2021) atau Minggu dini hari pukul 02.45 WIB.

Laga Serbia vs Portugal tak disiarkan TV Nasional tapi bisa disaksikan via live streaming Mola TV. Untuk link live streaming Serbia vs Portugal bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Duel timnas Serbia vs Portugal mempertemukan Cristiano Ronaldo dengan tim yang gawangnya baru berhasil dia bobol sekali sepanjang karier.

Kedua kubu sama-sama melalui partai pembuka kualifikasi tengah pekan kemarin dengan kemenangan bermargin satu.

Cristiano Ronaldo dkk menekuk Azerbaijan 1-0, sedangkan Dusan Tadic cs mengalahkan Rep Irlandia 3-2.

Walhasil, duel di Marakana nanti bakal menentukan siapa yang berhak memuncaki klasemen sementara Grup A.

Media Serbia, Sportski Zurnal, mematai-matai sesi latihan Portugal di Belgrade.

Khusus Ronaldo, sang bintang kerap disorot kamera sedang dalam kondisi ceria sepanjang sesi terakhir jelang laga.