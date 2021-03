UPDATE Jadwal Kualfikasi Piala Dunia 2022 Malam Ini, Serbia Vs Portugal,Ceko Vs Belgia Live Mola TV

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 pada macthday kedua bakal menyajikan sejumlah laga menarik.

Beberapa pertandingan menarik itu datang dari tim nasional Portugal dan Belgia untuk meraih kemenangan kedua pada Kualifikasi Piala Dunia 2022.

Portugal akan menghadapi Serbia, Minggu (28/3/2021) dini hari nanti. Sedangkan Belgia bentrok dengan Ceko pukul 02.45 WIB.

Siaran Serbia vs Portugal maupun CEKO vs Belgia bisa disaksikan via live streaming Mola TV.

Sebelumnya Portugal yang tergabung di Grup A sebelumnya memetik kemenangan kala bersua Azerbaijan.

Laga Portugal vs Azerbaijan di Juventus Stadium pada Kamis (25/3/2021) dini hari WIB berakhir dengan skor 1-0.

Gol semata wayang Portugal tercipta berkat gol bunuh diri bek Azerbaijan, Maksim Medvedev.

Dengan kemenangan atas Azerbaijan, Portugal untuk sementara menempati papan atas klasemen Grup A bersama Serbia.

Sementara itu, Belgia meraih kemenangan ketika bersua Wales di Stadion Den Dreef pada Kamis (25/3/2021) dini hari WIB.

Belgia mengalahkan Wales 3-1 berkat gol-gol Kevin De Bruyne, Thorgan Hazard, dan Romelu Lukaku.