Via Vallen Tak Menyangka Dipercaya Bawakan Soundtrack Raya and The Last Dragon, Sempat Tidak PD

Single " Kita Bisa" Via Vallen ini habiskan waktu 24 jam proses pembuatannya, dan merupakan proses terlama baginya.

TRIBUN-MEDAN.com - Menyanyikan lagu berjudul “ Kita Bisa” atau versi bahasa Indonesia dari original soundtrack Disney’s “ Raya and the Last Dragon", merupakan sebuah kebanggasn bagi Via Vallen dan keinginannya sejak kecil.

Via Vallen tidak menyangka dirinya berkolaborasi dengan Disney.

Hal ini disampaikan Via Vallen saat siaran langsung di instagram bersama Kompas TV pada Jumat, (26/3/2021).

"Udah keingan dari dulu, 'kaya kapan ya giliran aku'.

Karena memang waktu itukan penyanyi Indonesia yang berkolaborasi dengan Disney kebanyakan penyanyi pop nggak ada yang penyanyi dangdut," ujar Via Vallen, Jumat, (26/3/2021).

Diakui Via Vallen, ia sempat merasa tidak percaya diri akan dilirik Disney.

Pasalnya, dirinya sendiri adalah penyanyi dangdut.

Dan biasanya, penyanyi yang dilirik Disney adalah penyanyi pop.

"Tapi pas aku kepengen gitu aku kaya terpatahkan 'oh ga mungkin aku kan penyanyi dangdut' eh nggak taunya dapet rejekinya juga," tambahnya.

Via Vallen saat ditemui di kawasan Darmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa (3/9/2019).(KOMPAS.com/IRA GITA) (Kompas.com)

Kesempatan tersebut mewujudkan mimpi dan angan-anganVia Vallen sejal kecil yang sempat ingin menjadi penyanyi untuk Disney.