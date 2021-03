Jadikan Obor Penerangan di Mall, Bentuk Kepedulian Delipark Mall pada Campaign Earth Hour

TRIBUNMEDAN.ID, MEDAN - Tepat di tanggal 27 Maret 2021 menjadi salah satu momen penting bagi kita semua, dimana pada saat itu seluruh dunia mengkampanyekan EARTH HOUR, hari di mana kita kita diminta untuk dapat ikut serta untuk menghemat energy (listrik) selama 1 jam.

Untuk itulah Delipark Mall sebagai new shopping icon di Medan turut berkontribusi pada program dunia ini.

Berkolaborasi dengan beberapa tenant di Delipark Mall (The Coffee Crowd, The Chicken Holic, Kok Tong, dan The Body Shop) kami siap bersinergi untuk mengkampanyekan hal positif ini ke para pengunjung.

Delipark Mall sebagai new Icon shopping mall di Medan telah menggunakan lampu LED untuk penerangan di Gedung guna menghemat konsumsi energy, dan system teknikal gedung telah menggunakan teknologi terkini yang akan memberikan tingkat efisiensi penggunaan listrik yang lebih optimal & efisien.

Penghijauan menjadi salah satu poin utama saat kita masuk di Delipark Mall. Taman terbuka hijau yang dikenal dengan Rivapark dan taman di dalam taman yang diperuntukkan anak – anak (The Grove) merupakan taman bermain pertama di kota Medan yang berada di dalam taman Rivapark itu sendiri.

Aksi mematikan lampu selama30 menit kali ini dilakukan secara virtual,mengingat peraturan pembatasan jam operasional mall.

Pemadaman akan dimulai dari pukul 20.30 – 21.00 WIB, pada beberapa area di Rivapark, dan di beberapa tenant yang ditandai dengan menghidupkan lilin obor serentak oleh Management Delipark dan perwakilan tenant.

Selama lampu dimatikan, penerangan di dalam mall tidak akan mengurangi kenyamanan pengunjung, pengunjung tetap bisa menikmati keindahan di Rivapark, karena Delipark menyediakan obor sebagai pengganti penerangan, Obor berada di sekeliling area Rivapark akan menambah suasana tradisional makin terasa.

“Ini adalah kegiatan perdana yang kami lakukan berhubung tahun kemarin terjadinya pandemi maka baru bisa kita realisasikan saat ini. Adapun Aksi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran semua pihak akan pentingnya menghemat energy sebagai salah satu kebiasaan gaya hidup untuk lebih peduli terhadap bumi, dengan bisa melakukan aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari,’ ujar Selvyn yang berprofesi sebagai Center Director Delipark Medan.

Selvyn juga menambahkan pengunjung setia Delipark Mall dapat turut serta pada acara earth hour ini dengan menonton melalui account Instagram Delipark mall @deliparkmedan.

“Diharapkan dengan adanya acara ini secara virtual pengunjung setia Delipark Mall dapat berkontribusi dengan menerapkan hemat energy dalam kehidupan sehari-hari,” tutupnya.