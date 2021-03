JAM Tayang Albania Vs Inggris, Live Mola TV Malam Ini, Bentrokan Pertama Setelah 2 Dekade Lalu

JAdwal Tayang Albania vs Inggris malam ini Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal siaran bola malam ini akan dilanjutkan pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa, termasuk duel Albania vs Inggris.

Duel antara Albania dan Inggris bakal tersaji di Stadion Arena Kombetare, Minggu (28/3/2021) pukul 23.00 WIB.

Laga Albania vs Inggris bisa disaksikan via live streaming Mola TV. Link live streaming Albania vs Inggris bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Menghadapi timnas Albania, timnas Inggris bakal melakoni pertemuan perdana setelah terakhir bertemu di ajang internasional pada dua dekade silam.

Timnas Inggris bersiap menghadapi matchday kedua Grup I Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa.

Lawan yang bakal dihadapi timnas Inggris kali ini adalah timnas Albania.

Pertemuan Albania dan Inggris disinyalir bakal sengit dan seru, terlebih keduanya sama-sama meraih kemenangan pada laga pembuka.

The Three Lions sukses mengawali perjalanan mereka di Kualifikasi Piala Dunia 2022 dengan mantap usai menghajar tim lemah, San Marino dengan skor telak 5-0.

Sementara itu, tim Kuq e Zinjte, julukan Albania, mampu memetik kemenangan tipis 1-0 atas Andorra di laga pembuka.

Hal itu menjadi catatan bagi pasukan Gareth Southgate untuk mewaspadai anak asuh Edoardo Reja.

