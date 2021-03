VIA VALLEN Buka-bukaan Pernah Jadi Korban Bully Saat Masih Sekolah, Pernah Dihajar Tanpa Kesalahan

Penampilan Via Vallen rambut blonde -

Instagram Via Vallen

TRIBUN-MEDAN.COM - Tak ada yang menyangka sosok seperti Via Vallen rupanya pernah menjadi korban bully.

Via Vallen mengungkapkan dirinya menjadi korban bully atau perundungan saat masih kecil.

Hal ini terjadi kata dia disebabkan karena rasa takutnya.

Cerita itu disampaikan Via Vallen saat siaran langsung di instagram bersama Kompas TV yang dikutip Tribunnews, Minggu (28/3/2021).

"Dulu waktu aku kecil aku pernah dibully di sekolah, aku jadi bahan bullyan. Aku suka disiksa karena aku penakut, dan beberapa kali mendapatkan kekerasan fisik dan aku ga pernah ngelawan," ujar Via Vallen.

"Sampai pada akhirnya aku tidak melakukan kesalahan, aku dihajar sama temen sebaya," tambahnya.

Setelah kejadian itu, Via sangat berterimakasih kepada tantenya lantaran kerap memberi motivasi untuk menghilangkan rasa takutnya tersebut.

"Terus tante aku bilang kamu kalo ga salah sampai mati pun kamu harus ngelawan, tapi kalo salah kamu ga boleh ngelawan," ujarnya.

Karena motivasi tersebut, keesokan hari di sekolahnya, Via mengakui dirinya langsung menjadi pemberani dan membuat teman-teman sebayanya heran.

Via Vallen menggelar syukuran bersama keluarga setelah sang adik dinyatakan sembuh dari Covid-19 (kolase Tribun Style)

Dipercaya Bawakan Soundtrack Raya and The Last Dragon