VIA VALLEN Ungkap Kenapa Pilih Jadi Pedangdut, Meski Dia Penikmat Musik Jazz, Pop dan R&B dari Kecil

TRIBUN-MEDAN.COM - Ternyata Via Vallen punya alasan tersendiri memilih menggeluti genre musik dangdut di kancah dunia musik Indonesia.

Ini bukan berarti Pedangdut yang punya nama asli Maulidia Octavia itu tak ahli menyanyi genre musik yang lain.

Penyanyi dangdut hits asal Jawa Timur ini pun membeberkan alasan dirinya memilih menjadi penyanyi dangdut dibanding pop.

Hal ini disampaikan Via Vallen saat siaran langsung di Instagram bersama Kompas TV, yang dikutip Tribunnews pada Minggu (28/3/2021).

Via Vallen mengungkapkan ia menjadi penyanyi dangdut karena desakan orang tua atau bukan kemauannya.

"Sebenernya dari kecil saya penikmat musik pop, jazz, R & B, kalo dari keluarga mamah sering diputerin lagu-lagu itu," ujar Via.

"Tapi papah saya kan musisi dangdut ya dan mamah aku juga kepengen anaknya jadi penyanyi dangdut, nah aku diarahin lah untuk penyanyi dangdut," katanya.

Pedangdut Via Vallen (Instagram @viavallen)

Dipercaya Bawakan Soundtrack Raya and The Last Dragon

Belum lama ini, Via Vallen juga menyanyikan lagu berjudul “Kita Bisa” atau versi bahasa Indonesia dari original soundtrack Disney’s “Raya and the Last Dragon".

Menyanyikan lagu Disney merupakan sebuah kebanggaan bagi Via Vallen dan keinginannya sejak kecil.