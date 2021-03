4 Postingan Menohok Hotman Paris setelah Jadi Pengacara Desiree Tarigan Gugat Cerai Hotma Sitompul

TRIBUN-MEDAN.COM - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea rutin memosting harmonisasi keluarganya pasca-menjadi pengacara Desiree Tarigan gugat cerai Hotma Sitompul.

Hubungan Hotman Paris Hutapea dan Hotma Sitompul memang panas.

Kedua pengacara ini pernah berseberangan dalam sebuah perkara.

Postingan Hotman di akun instagramnya sangat menohok.

"Himbauan kpd para suami: No Drama! Be Real!! Salam dari Head Of Family Lawyer!" tulis akun instagram Hotman Paris.

Postingan menohok Hotman Paris Hutapea

Tak sampai di situ, Hotman Paris juga mengunggah video Desiree Tarigan bersama putranya, Bams Samson, sedang bernyanyi.

Keduanya terlihat sangat kompak.

"Suara Merdu!!

Mari kita doakan agar Ibu ini dapat mempertahankan perkawinannya ...