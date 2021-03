Dinas Koperasi Ultimatum Pedagang Kesawan City Walk, Tiga Hari Absen Langsung Diganti

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN-Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, Edliyati mengungkapkan saat ini sudah ada 123 tenant yang mengisi Kesawan City Walk.

"Tapi saat ini kita belum tahu hingga berapa kapasitasnya, dan untuk yang sekarang ini kita pantau terlebih dahulu," ungkap Edliyati, Senin (29/3/2021).

Senada disampaikan Kabid Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi Kota Medan, Risnata Sugiati Tambunan.

Katanya, Diskop dan UMKMbelum ada rencana untuk menambah jumlah tenant di lokasi.

"Masih bisa mendaftar, tapi inikan tahap pemula. Masih dimonitoring dan dikaji ulang. Sebenarnya masih ada ruang tempat, tapi di situasi Covid 19 seperti ini kita tidak bisa terlalu rapat-rapat. Tapi memang untuk situasi saat ini sudah pas," ujarnya.

Risnawati berharap, 123 pelaku UMKM ini bisa membangkitkan perekonimian Kota Medan.

Kemudian, para pedagang nantinya bisa memanfaatkan aplikasi QRIS untuk pembayaran.

"Harapan kita besar untuk perputaran ekonomi Kota Medan yang kita harap bisa seperti Malioboro. Tapi memang harus ada kajian-kajian dan kolaborasi dengan OPD agar bisa terlaksana," kata Risnata.

Selama beberapa bulan kedepan, pihak Diskop Medan akan memantau para pelaku UMKM dengan beberapa syarat dan tak segan akan mengganti para pelaku usaha yang tidak sesuai dengan perjanjian.

"Kita udah buat aturan kalau tiga hari berturut-turut tidak berjualan akan kita ganti, banyak orang yang menunggu untuk berjualan di situ kok. Kan kita ada perjanjian sebelumnya, itu rencananya," tegas Risnata.

Selain itu, Diskop Medan juga turut memperhatikan jenis dagangan yang ditampilkan.

Hal ini lantaran Diskop Medan ingin UMKM yang berjualan memiliki ciri khas.

"Makanannya tidak sembarang, contoh ada makanan tradisional dan kekinian yang memiliki unsur inovasi disitu. Kemudian usaha start up nanti juga akan ada. Tapi kita ingin menjadi The Kitchen of Asia jadi tidak biasa saja yang kita harapkan ikon kota Medan," kata Risnata.(cr13/tribun-medan.com)