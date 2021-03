STIE Mahkota Tricom Unggul Medan Adakan 42 Wisuda Sarjana Bisnis Manajemen Angkatan XIII

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mahkota Tricom Unggul (MTU) Medan mengadakan wisuda 42 sarjana Bisnis Manajemen angkatan XIII di Grand Ballroom Hotel Karabia, Lantai 7, Hotel Karibia, Jalan Timor, Blok J, Kota Medan, Senin (29/3/2021). Acara tersebut dihadiri para jajaran petinggi STIE MTU Medan.

Dalam acara wisuda tersebut, yang juga turut hadir Ketua Yayasan Perguruan (YP) Mahkota Tricom, Usli Sarsi, memberikan moto kepada wisudawan wisudawati STIE MTU Medan, bahwa sebagai sarjana harus peka terhadap perubahan zaman dan berpikir out of the box.

"Baik itu berpikir kreatif, inovatif, dan bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Bahkan, harus memiliki kepedulian tinggu terhadap memecahkan permasalahan di negeri ini," tuturnya.

Usli Sarsi juga menuturkan, bagi mahasiswa yang baru saja diwisuda harus tetap terus belajar, baik itu di luar yang dipelajari di STIE MTU Medan. Selain itu, Usli juga berharap para sarjana dari STIE MTU dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

"Baik itu membuka lapangan pekerjaan seperti wirausaha. Karena pada sekarang ini lapangan pekerjaan semakin sempit, dengan adanya perubahan digitalisasi. Jadi, saat ini semua dapat digantikan dengan mesin, dan arti artificial intelligence," ujarnya.

Sambungnya menuturkan, bahwa cerdasa saja tidak cukup bagi sarjana Bisnis Manajemen angkatan XIII STIE MTU. Jadi, seorang sarjana dari STIE MTU Medan juga harus bisa bekerja dengan hati dan jiwa pelayanan.

"Baik itu jiwa kepedulian yang harus ditanamkan bagi sarjana STIE MTU ketika bekerja dan membuka lapangan pekerjaan," ucapnya.

Usli juga mengatakan hanya satu orang yang menjadi mahasiswi lulusan terbaik pada wisuda sarjana Bisnis Manajemen angkatan XIII STIE MTU Medan. Namanya, Sai Vinodhini, yang merupakan mahasiswi S1 Manajemen.

Sementara itu, Sai Vinodhini yang akrab dipanggil Vino sangat excited ketika dinobatkan lulusan terbaik pada wisuda sarjana Bisnis Manajemen angkatan XIII STIE MTU Medan tahun 2021. Vino juga mengaku pengumuman lulusan terbaik tersebut juga secara tiba-tiba.