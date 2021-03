JADWAL SIARAN Langsung Liga Champions Real Madrid vs Liverpool, Manchester City vs Borussia

T R IBUN-MEDAN.com - Jangan lewatkan Siaran Langsung Liga Champions akan menyajikan laga Real Madrid vs Liverpool, Manchester City vs Borussia Dortmund, Bayern Munchen vs Paris Saint-Germain (PSG), dan FC Porto vs Chelsea.

Live Streaming SCTV Liga Champions menayangkan pertandingan babak perempatfinal Liga Champion tersebut sesuai jam tayang Tv partner yang sudah ditentukan.

Siaran Langsung Liga Champions babak perempatfinal juga bisa ditonton lewat layanan Live Streaming.

Berikut jadwal dan jam tayang TV partner UEFA Liga Champions selengkapnya:

Jadwal Liga Champions

Pertandingan perempatfinal Liga Champions digelar dua leg. Pertandignan leg I perempatfinal Liga Champions digelar pada 7-8 April 2021, sedangkan leg II digelar pada 14-15 April 2021.

Pertemuan Real Madrid vs Liverpool, Manchester City vs Borussia Dortmund, Bayern Munchen vs Paris Saint-Germain (PSG), dan FC Porto vs Chelsea bakal saling bergantian status kandang-tandang.

LEG I Rabu, 7 April 2021 pukul 02.00 WIB

Real Madrid vs Liverpool

Manchester City vs Borussia Dortmund