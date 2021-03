JAM Tayang Inggris Vs Polandia Malam Ini, Live Mola TV, Prediksi Susunan Pemain, Lewandowski Absen

Jadwal Kualifikasi Piala Dunai 2022 Zona Eropa tersaji Inggris vs Polandia malam ini

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal tayang Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa antara Inggris vs Polandia akan disiarkan live streaming Mola TV, Rabu (31/3/2021) waktu setempat atau Kamis dini hari.

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Inggris vs Polandia di Kualifikasi Piala Dunia 2022, Kamis (1/4/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV.

Lawan Inggris kali ini lebih kuat daripada dua lawan pertama mereka.

Namun, Polandia takkan diperkuat sang bomber Robert Lewandowski yang baru saja dibekap cedera.

Pada matchday pertama, Inggris menghajar San Marino di Wembley dengan skor telak 5-0.

Inggris menang lewat gol-gol James Ward-Prowse, Dominic Calvert-Lewin (2), Raheem Sterling, dan Ollie Watkins.

Sementara itu, bersama pelatih baru Paulo Sousa, Polandia mencetak tiga gol lewat Krzysztof Piatek, Kamil Jozwiak, dan Robert Lewandowski untuk meraih hasil imbang 3-3 di kandang Hungaria.

Di partai lainnya, Albania mengalahkan tuan rumah Andorra 1-0.

Pada matchday 2, gol-gol Harry Kane dan Mason Mount memberi Inggris kemenangan 2-0 di kandang Albania.

Sementara itu, Polandia menumbangkan sang tamu Andorra 3-0 melalui dua gol Robert Lewandowski dan satu gol Karol Swiderski.