Felicia Tissue Muncul Pertama Kali Pasca Putus dengan Kaesang, Kini Tampak Lebih Kurus

TRIBUN-MEDAN.com - Pascaputus dari Kaesang Pangarep, Felicia Tissue kembali muncul di hadapan publik.

Sebelumnya Felicia tak pernah tampil di publik bahkan ibu Felicia Tissue, Meilia Lau menyebut kini putrinya itu sudah tak menggunakan social media.

Namun melalui unggahan Instagram akun sang ibu @meilia_lau, Kamis (1/4/2021), warganet kembali melihat Felicia.

Dikutip dari Tribunnews dalam unggahan tersebut tampak Felicia bersama sang ibu tengah makan malam di sebuah restoran.

Felicia bersama sang ibu tengah makan malam di sebuah restoran. (Instagram @meilia_lau)

Ia terlihat santai mengenakan kaus putih lengan panjang dengan rambut panjang yang diurai.

Saking santainya, Felicia tampil percaya diri bare face alias tanpa make up.

"Mid-week date with my daughter. Thanks for the dinner," tulis Meilia.

Felicia dan bergaya menopang dagunya sambil tersenyum tipis.

Yang cukup membuat geger publik adalah perubahan fisik Felicia yang berubah drastis.