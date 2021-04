JADWAL Tayang Liga Italia Malam Ini AC Milan Vs Sampdoria, Prediksi Line Up, Ibra Mulai Latihan

(Jadwal Tayang Liga Italia AC Milan vs Sampdoria) AC Milan menjamu Crvena Zvezda dalam babak 32 besar Liga Europa pada Kamis (25/2/2021) malam waktu setempat atau Jumat dini hari WIB.

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Italia pekan ke-29 akan menyajikan duel sengit antara AC Milan Vs Sampdoria malam ini, Sabtu (4/4/2021).

Duel AC Milan vs Sampdoria di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 pukul 17.30 WIB dan belum pasti live streaming via RCTI +.

Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, trio Ante Rebic, Zlatan Ibrahimovic dan Rafael Leao belum dipastikan main.

Kendati sudah tergolong gaek, Zlatan Ibrahimovic bak tak punya rasa lelah. Ibrahimovic mengambil sesi latihan penuh ketika yang lain memilih rileks.

Penyerang AC Milan (39 tahun), Zlatan Ibrahimovic, sedang menjalani periode sibuk seiring keputusannya untuk kembali membela Swedia.

Jeda liga karena partai antarnegara tak lagi jadi momen Zlatan Ibrahimovic untuk beristirahat.

Ibrahimovic melahap 84 menit saat Swedia menekuk Georgia 1-0 dalam laga Grup B Kualifikasi Piala Dunia 2022, Kamis (25/3/2021) silam.

Penyerang beralias Ibracadabra tersebut lantas meraup 67 menit ketika Swedia melibas Kosovo 3-0 di ajang serupa, Minggu (28/3/2021). Total 151 menit Ibrahimovic mentas membela Blagult (julukan Swedia).

Dalam masing-masing laga tersebut, Ibrahimovic sukses menorehkan satu assist.

Waktu istirahat sempat diberikan oleh pelatih Swedia, Janne Andersson, dalam duel persahabatan melawan Estonia, Rabu (31/3/2021). Dalam partai ekshibisi itu, Ibrahimovic tak dimainkan dan hanya menikmati duel dari bangku cadangan.

