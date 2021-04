Komoditas Hasil Laut Paling Banyak Diminati Pengunjung Pusat Pasar Medan

Laporan Wartawan Tribun-Medan.com/ Dian Nur Utama Saragih

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Udang kertas merupakan satu diantara beberapa komodtas hasil laut yang mengalami kenaikan permintaan saat Ramadhan.

Peningkatannya pun bisa mencapai hampir 50 persen.

“Kalau dimisalkan aja hari biasa laku 7 kg, bulan puasa bisa sampek 13 kg,” ucap Arifin, seorang pedagang hasil laut di Pusat Pasar Medan, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu (3/4/2021).

Ia juga mengungkapkan terkadang tidak bisa memenuhi permintaan pengunjung pasar karena komoditas yang terbatas.

Diasumsikannya, kurang lebih begitu juga yang dialami oleh pedagang lainnya disekitar Pusat Pasar Medan.

“Biasanya kalau bulan puasa cuma udang yang banyak dicari pembeli, kalau ikan malah menurun, biasanya sehari laku 20kg, kalau puasa ngabiskan 15 kg aja agak susah,” ujarnya.

Tingginya permintaan mengakibatkan komoditas udang kertas terkadang menjadi barang yang langka saat Ramadhan.

Kelangkaan ini menjadi pemicu naiknya harga komoditas udang kertas saat Ramadhan.

“Kalau agak lama aja datangnya bisa gak kebagian baranglah, sama sekali gak dapat jugak pernah. Harga pun jadi naik, biasanya bisa jual Rp 50 rb per kg, pas bulan puasa bisa jadi Rp 60 rb per kg,” ungkapnya.

Sementara itu, beberapa komoditas hasil laut saat ini mengalami kenaikan harga.

“Udah seminggu ini naiknya, kayak Dencis Pulpen ini sebelumnya Rp 20rb per kg sekarang jadi Rp 28 rb, ikan Gembung dari Rp 20 rb per kg sekarang jadi 30 rb per kg,” ujarnya menerangkan.

Sedangkan untuk beberapa komoditas hasil laut yang harganya masih stabil yaitu ikan Merah Rp 25 rb per kg, cumi Rp 35 rb per kg.

Adapun komoditas yang langka saat ini adalah kepiting laut. Walaupun langka, harganya masih relatif stabil, yaitu Rp 30 rb per kg.

