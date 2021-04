Situasi di Pusat Pasar Medan Menjelang Ramadhan 1442 Hijriah

Laporan Wartawan Tribun-Medan.com/ Dian Nur Utama Saragih

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pusat Pasar Medan yang berlokasi di kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatra Utara masih terlihat normal seperti hari biasa.

Beberapa pedagang komoditas tampak sedang menunggu pembeli dan ada juga beberapa yang sedang tawar menawar dengan calon pembeli.

Seorang pedagang ikan kering mengaku sampai saat ini belum ada kenaikan pembeli menjelang Ramadhan 1442 H.

Ia beranggapan hal ini dipengaruhi oleh pandemi Covid-19.

“Saat bulan puasa pendapatan dari jual teri biasanya menurun, lebih banyak pembeli saat hari-hari biasa,” ujar Ucok Harahap saat di wawancarai Tribun-medan.com, Sabtu (3/4/2021).

Dari harga teri yang dijual pun masih stabil sesuai jenis terinya.

Jenis teri nasi merupakan yang paling banyak peminatnya, harganya sekitar Rp 135rb-Rp 170 rb per kg, kemudian teri jenis Senangin harganya sekitar Rp 68 rb per kg, teri Baklek Rp 40 rb per kg, teri Sampah mulai Rp 25 rb-Rp 50 rb, teri Buntiau Rp 60 rb - Rp 100 rb per kg, variasi harga per jenis disesuaikan dengan kualitasnya.

Sementara itu, seorang pedagang yang menjual bahan-bahan kue mengungkapkan perkiraan penjualannya menurun saat Ramadahan, ungkapan ini didasari oleh pengalamannya dari Ramadhan tahun lalu saat suasana Pandemi Covid-19.

“Hanya beberapa jenis barang saja yang laris saat Ramadhan, kayak tepung roti, mentega, gula aren. Untuk barang-barang yang laris itu kadang juga kehabisan, pas mau dibelanjakan barangnya belum ada, pas ada kadang udah duluan di borong pembeli dari luar kota Medan,” ujar Butet, pemilik toko.