Tissa Biani Gelagapan saat Disinggung Soal Nikah Siri dengan Dul Jaelani di Bali, Panik dan Membantah

TRIBUN-MEDAN.com- Penampilan seksi Tissa Biani mencuri perhatian.

Bagaimana tidak? Penampilan kekasih Dul Jaelani itu terlihat begitu seksi dan memukau.

Bahkan Tissa Biani tak segan untuk memperlihatkan pose ekstrimnya dalam pemotretan kali ini.

Tissa Biani (ist)

Dari akun Instagram @tissabiani, Kamis (01/04), Tissa Biani nampak cantik bukan kepalang dengan polesan make up flawless dengan lipstik nude.

Tissa Biani juga mengenakan busana meriah lengkap dengan stocking berwarna hitam.

Sementara pada saat pengambilan foto, Tissa Biani ini berpose menggoda di atas container box.

Sontak foto Tissa Biani kala itu mengundang beragam komentar dari sejumlah warganet.

"Buset cantik banget dah," komen akun @sitijubaedah07.

"Ini definisi tomboy dan cantik at the same time," tulis akun @eko.bldw.