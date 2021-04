Artis Rupawan Ini Membatasi Makan, Usia Kandungannya 8 Bulan, Apakah Aman Diet saat Hamil?

TRIBUN-MEDAN.COM - Pasangan selebriti Audi Marissa dan Anthony Xie semakin dekat dalam menyambut kelahiran anak pertama.

Demi mempersiapkan persalinan yang lancar, Audi pun mengunjungi dokter kandungan untuk memeriksakan kehamilannya yang sudah memasuki usia 8 bulan.

Secara keseluruhan, sebenarnya kondisi kehamilan aktris sekaligus pembawa cara berusia 25 tahun ini baik-baik saja.

Hanya saja, dokter mengingatkan agar Audi tidak membatasi asupan makanannya supaya bayi di dalam kandungannya tidak kekurangan berat badan.

“Katanya jangan terlalu kurangin makan (tau aja aku lg agak diet maksudnya jaga makan bgt haha) jadi yaa harus banyakin protein aja supaya makin sehat bao baonya” tulis Audi yang dikutip Grid.ID dari Instagram @audimarissa pada Senin (5/4/2021).

Meski mengaku menjaga makan, Audi menegaskan bahwa dirinya tidak melakukan diet.

“Aku nggak diet, tapi aku jaga makan. Dulu tuh makan aku parah banget, kayak nasi uduk tiap hari. Itu tuh jadi akunya yang gendut, bukan bayinya” ujar Audi dalam sebuah unggahan di Instagram Storynya pada Selasa (6/4/2021).

Ibu hamil memang seringkali tidak bisa mengontrol lonjakan berat badan seiring dengan bertambah tuanya kehamilan mereka.

Mengutip Tribunnews.com, The Centers for Disease Control and Prevention di Amerika memperkirakan bahwa sekitar 47 persen wanita mengalami kenaikan berat badan yang tidak normal selama hamil.