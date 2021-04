Galang Dana Dalam Semalam Rachel Vennya Kumpulkan Rp1 Miliar untuk Bencana NTT

TRIBUN-MEDAN.com - Selebgram Rachel Vennya melakukan penggalangan dana untuk membantu korban bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam satu malam, kampanye galang dana yang dilakukan Rachel Vennya di kitabisa.com bisa mengumpulkan Rp1 Miliar.

Sambil mengucapkan terimakasih, Rachel mengunggah tangkapan layar kampanye di kitabisa.com dengan judul "Urgent! Bantu Saudara-saudara kita di NTT" tersebut.

"Jujur kalian GOKKKHHIIIELLL!!! 1M dalam semalam. Kenapa ya aku suka meremehkan kekuatan temen online aku? Kalo mau galang dana tuh kayak ada gitu perasaan “yaudah ga banyak juga gapapa” tiba tiba jeder aku dikagetkan

Sabar ya, akan segera disalurkan secepatnya, kita juga pengennya cepeeet coba ada iron man ya? Tapi yaudah kita bisa kok jadi pahlawan negeri kita dengan donate & share! Up up up #poweroforangbaik." kata Rachel di kolom caption yang diunggah, Selasa (6/4/2021)

Hingga berita ini ditulis, penggalangan dana tersebut sudah mencapai Rp1,3 miliar

Padahal sejak awal target pengumpulan dana tersebut adalah Rp 500 juta.

Dalam kampanyenya, Rachel menceritakan perasaannya atas bencana alam yang terjadi di NTT.

"Kenalin aku Rachel Vennya. Jujur aku sedih banget pas denger kabar ada banjir bandang dan tanah longsor di NTT. Lihat video-video banjir dan longsor di sana bikin aku narik napas panjang banget. Sebesar itu bencana terjadi di sana. "

Ia merasa perlu mealkukan sesuatu untuk membantu masyarakat di NTT.

"Setelah tahu info itu, rasanya aku langsung ngerasa bersalah kalau gak melakukan apa pun buat saudara-saudara kita di NTT. Aku terus berpikir, apa yang kira-kira bisa aku lakukan? Kalau aku cuma bantu sendirian, mungkin dampaknya gak terlalu besar. Aku percaya kalau kita bisa bantuin bareng-bareng, Insha Allah dampak yang kita berikan besar banget buat saudara kita di NTT."