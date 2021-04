LAUT BADAI, Stok Ikan Kosong hingga Harga Cumi dan Kembung Naik

TRIBUN-MEDAN.COM - Harga beberapa ikan laut mengalami kenaikan jelang bulan puasa.

Pantauan wartawan Tribun Medan di Pusat Pasar Medan, Selasa (6/4/2021), harga ikan kembung naik Rp 3 ribu, sementara cumi naik Rp 5 ribu.

"Ikan Kembung naik dari harga Rp 45 ribu per kilogram, sekarang Rp 48 ribu per kilogram. Cumi biasa Rp 60 ribu per kilogram jadi Rp 65 ribu per kilogram," ujar pedagang bernama Rustam.

Ia menambahkan bila hari ini stok ikan berkurang karena laut sedang badai.

Berbeda dengan kembung dan cumu, harga ikan dencis dan tongkol sisik malah mengalami penurunan.

Ikan dencis awalnya Rp 27 ribu menjadi Rp 26 ribu dan tongkol biasa Rp 40 ribu menjadi Rp 35 ribu.

Dia juga mengungkapkan meskipun sudah menjelang bulan puasa, tanda-tanda peningkatan pembelian belum ada.

