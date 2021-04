POTRET Terbaru Felicia Tissue Jadi Sorotan, Kurusan tapi Makin Cantik, Netizen : Semangat Ya Cantik

TRIBUN-MEDAN.com- Potret terbaru Felicia Tissue yang diunggah oleh Ibunya, Meilia Lau, di akun Instagram-nya tuai respon netizen

Felicia dan sang ibu terlihat sumringah saat berlibur di Plaza Singapura.

Dalam foto, Felicia Tissue merangkul ibundanya.

Felicia dan sang ibu (instagram)

Ia tersenyum manis saat berfoto dan terlihat lebih kurus.

Dalam caption, Meilia Lau kembali menguatkan Felicia Tissue.

Felicia sebelumnya diketahui telah berpisah dengan dari Kesang Pangarep, anak Presiden RI Joko Widodo.

"I know you are strong. You have Always been (Saya tahu kamu kuat. Kamu memang selalu seperti itu)," tulis Meilia dengan emoji tanda hati.

Netizen ramai berkomentar terkait postingan Meilia Lau bersama Felicia Tissue.

Felicia bersama sang ibu tengah makan malam di sebuah restoran. (Instagram @meilia_lau) (Tribunnews)

Netizen bahkan fokus dengan penampilan terbaru dari Felicia.