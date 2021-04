Unggah Foto Liburan ke Bali Bersama Keluarga, Netizen Salah Fokus Lihat Perut Nia Ramadhani

TRIBUN-MEDAN.com - Artis Nia Ramadhani selalu menarik perhatian publik.

Segala yang dikenakan maupun kata yang dikeluarkan oleh Nia selalu saja berhasil mencuri perhatian berkat pesonanya yang tak juga memudar.

Gaya berpakaian hingga kegiatannya sehari-hari pun banyak diikuti netizen.

Baru-baru ini, Nia Ramadhani berlibur bersama keluarganya ke Bali.

Nia Ramadhani mengunggah foto-fotonya saat berlibur di Bali.

Salah satunya adalah saat Nia Ramadhani bermain di sungai bersama suami dan anak-anaknya.

Foto-foto liburannya diunggah dengan caption

"In case of emergency, break the routine and take an adventure!"

Nia Ramadhani tampak mengenakan pakaian olahraga yang menunjukkan bagian perutnya dalam foto-foto tersebut.

Nia Ramadhani memang terkenal memiliki badan ideal.