Bobby Nasution Ucapkan Terima Kasih ke Masyarakat, Siapkan 60.000 Dosis Vaksin Drive Thru

Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution saat meninjau langsung proses simulasi vaksinasi drive thru di eks Bandar Udara (Bandara) Polonia Medan, Selasa (6/4/2021).

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN--Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan semua pihak yang telah sama-sama menyukseskan vaksinasi drive thru di Medan.

Dia mengatakan, masyarakat juga tidak perlu khawatir, karena saat ini Pemko Medan sudah menyiapkan 60.000 dosis vaksin untuk kegiatan vaksinasi drive thru.

"Secara keseluruhan ada 60.000 dosis vaksin yang kami siapkan untuk program vaksinasi drive thru ini. Jika per hari 1.000 jadi sekitar 60 hari kita lakukan," kata Bobby saat membuka langsung vaksinasi massal drive thru di Lanud Soewondo Medan, Rabu (7/4/2021).

Menurut Bobby, meskipun tahap pertama direncanakan akan dilakukan satu bulan ke depan, tidak menutup kemungkinan akan terus dilanjutkan hingga berbulan-bulan atau bahkaan sampai satu tahun.

"Meskipun target awal kita yang pertama ini satu bulan dulu. Tapi saya bilang ini tergantung animo masyarakat, jika masih banyak yang mau vaksin, dosisnya memungkinkan kita akan lanjut terus bahkan sampai satu tahun kalau pihak Lanud juga mengizinkan," tuturnya.

Ia mengatakan, nantinya bakal ada 1000 hingga 1500 orang yang akan mendapatkan vaksin ini.

"Terwujudnya vaksinasi massal ini menjadi salah satu bentuk dan rasa syukur dan terima kasih semua pihak. Terutama juga pada pihak Lanud Soewondo yang telah memberi tempat dan pada Halodoc yang dalam waktu 5 hari saya bertemu secara virtual dan hari ini telah resmikan," jelasnya.

CEO & Co-Founder Halodoc, Jonathan Sudharta mengatakan vaksinasi massal di Medan menjadi lokasi ke 6 setelah lokasi lainnya.

Adapun keterlibatan Halodoc ini diungkapkan Jonathan bagaimana masyarakat mendapat kebutuhan obat dengan mudah.

"Terutama dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 yang saat ini dilakukan dengan vaksinasi. Kita benar-bebar fokus untuk memudahkan akses kesehatan ini,"