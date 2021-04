Link Live Streaming Manchester City vs Dortmund, Menanti Terjangan Haaland di Etihad Stadium

TRIBUN-MEDAN.com - Link Live Streaming Manchester City vs Dortmund tayang Live Streaming di TV partner SCTV Uefa via laman Vidio.com pada pukul 02.00 WIB.

Siaran Langsung M City vs Dortmud di Liga Champions malam ini dengan mengakses tautan link Live Streaming di laman Vidio.com.

Nonton Gratis via HP Manchester City vs Dortmund kemungkinan terjadi perubahan jadwal hingga dimundurkan kick off pukul 03.00 WIB.

Man City vs Borussia Dortmund, Liga Champions (https://twitter.com/ChampionsLeague)

Manchester City menjamu Borussia Dortmund di leg 1 perempat final Liga Champions malam ini, tepatnya pada Rabu (7/4/2021) dini hari.

Mampukah Man City mengakhiri laga dengan skor kemenangan jika tanpa Gabriel Jesus dan Sergio Aguero, atau sebaliknya Dortmund yang bakal meraih tiga poin lewat striker andal Erling Haaland?

Jadwal Liga Champions antara Manchester City vs Borussia Dortmund digelar malam ini, tepatnya pada Rabu dini hari 7 April 2021.

Leg 1 perempat final Liga Champions antara Manchester City vs Borussia Dortmund malam ini bakal tayang lewat Siaran Langsung dan Live Streaming di TV Partner Uefa SCTV via vidio.

Berdasarkan jadwal Liga Champion leg 1 perempat final Manchester City vs Borussia Dortmund malam ini digelar di Stadion Etihad, Rabu (7/4/2021) dini hari, kick off pukul 02.00 WIB.

Manchester City akan tanpa penyerang Gabriel Jesus dan Sergio Aguero namun mengandalkan Kevin de Bruyne.

Di kubu Dortmund, Erling Haaland jelas akan jadi andalan untuk menjebol lini pertahanan kuat Man City yang dikawal John Stones dan Ruben Dias di depan kiper Ederson Moraes.