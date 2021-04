PREDIKSI Line Up Porto Vs Chelsea, Tak Live SCTV, Werner Melempen, Saatnya Giroud Beraksi

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal pertandingan Liga Champions malam ini akan mempertemukan Porto kontra Chelsea dalam pertandingan leg pertama babak perempat final, Rabu (7/4/2021) malam waktu setempat atau Kamis (8/4/2021) dinihari nanti.

Pertempuran sengit antara Porto vs Chelsea bakal diselenggarakan di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla, Spanyol pukul 02.00 WIB.

Duel Porto vs Chelsea tak disiarkan SCTV, lantaran menyiarkan laga Bayern Munchen vs Paris Saint-Germain pada jam yang sama.

Namun laga Porto vs Chelsea bisa disaksikan via live streaming berbayar Vidio.com. Link streaming Porto vs Chelsea bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Laga ini juga bisa disaksikan secara gratis via live streaming. Untuk link streaming gratisnya bisa diakses menjelang kick off.

Chelsea yang bertindak sebagai tim tamu diyakini akan melakukan beberapa perubahan dalam starting lineup timnya melawan Porto.

Lini penyerangan menjadi salah satu bagian yang kemungkinan akan diubah oleh Tuchel.

Timo Werner yang selama ini menjadi pilihan utama tampaknya sedang berada dalam situasi tak mudah.

Selain ketajamannya yang mulai tumpul, rasa kepercayaan diri yang menurun sedang dialami pemain Timnas Jerman tersebut.

Ditambah dua kekalahan beruntun yang diterimanya baik saat membela timnas maupun klub semakin menambah tekanan dalam dirinya sendiri.

